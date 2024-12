Vereadores cobram providências para esgotos transbordando em Três Lagoas

Os transtornos causados ​​por esgotos transbordando e mau cheiro em diversas regiões de Três Lagoas foram pautados na sessão desta terça-feira (4), na Câmara Municipal. Os moradores vêm relatando o problema há meses, que afetava tanto as vias públicas quanto as residências, fazendo com que os vereadores intensificassem as cobranças à empresa contratada para o serviço de esgotamento sanitário na cidade.

A vereadora Sayuri Baez destacou, mais uma vez, a gravidade da situação. “Eu falei durante este ano todo sobre a questão da empresa contratada para fazer manutenção nas estações elevatórias e no tratamento de esgoto. A situação é caótica. Apesar do gerente regional, Adilson Bahia, ser comprometido e ágil, a empresa responsável não está capacitada para atender à demanda.”

Segundo Sayuri, pontos críticos como a avenida Aldair Rosa de Oliveira e a circular da Lagoa Maior apresentam vazamentos constantes. Além disso, os moradores relatam que o mau cheiro proveniente da estação de tratamento de esgoto tem se intensificado. A vereadora enfatizou que o problema não está relacionado às chuvas, mas sim à falta de manutenção adequada.