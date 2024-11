Vereadores aprovam contas da Prefeitura de Três Lagoas de 2017

Na sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (5), os vereadores de Três Lagoas aprovaram o projeto de decreto legislativo sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que analisa as contas da Prefeitura de Três Lagoas relativas ao exercício financeiro de 2017. Com 14 votos a favor e 3 contrários, a maioria dos parlamentares bateu a recomendação do TCE-MS, que aprovou as contas do prefeito André Guerreiro sem qualquer ressalva.

Presidida pelo vereador Adriano César Rodrigues, conhecido como Sargento Rodrigues, a sessão foi marcada pela confirmação da decisão do Tribunal de Contas, que realizou uma auditoria técnica sobre o uso dos recursos públicos naquele ano. “O Tribunal de Contas é o órgão máximo fiscalizador e pagou as despesas de 2017 sem nenhuma ressalva. Então, nós acompanhamos essa análise com ampla maioria”, destacou Rodrigues. A aprovação das contas reflete, segundo ele, a confiança no trabalho do TCE- MS, que fiscaliza não apenas a Prefeitura de Três Lagoas, mas também as câmaras municipais e outros órgãos do estado.