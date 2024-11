Véspera de feriado será de tempo estável em Três Lagoas

A quinta-feira (14), será de sol com algumas nuvens e tem previsão de chuva passageira em áreas isoladas em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica ocorre devido atuação de uma frente fria que perde força e a probabilidade de chuva diminui. O tempo volta a ficar mais estável em todo a costa Leste de Mato Grosso do Sul.