Endrick e João Gabriel conquistam medalha de prata em torneio nacional

A dupla três-lagoense Endrick Augusto e João Gabriel, do vôlei de praia, conquistou a medalha de prata nos Jogos da Juventude, disputados em João Pessoa (PB).

Em uma final eletrizante contra a seleção do Espírito Santo, os meninos de Três Lagoas chegaram a empatar a partida, mas perderam por 2 a 1, com parciais de 21×15, 20×22, 15×12.

Os atletas de Três Lagoas representaram Mato Grosso do Sul na mais importante competição nacional, e o resultado mantém o estado na 1ª divisão do vôlei de praia.

Wendrick e João Gabriel jogaram muito e fizeram jogos memoráveis, cheios de emoções. A medalha de ouro só não veio por detalhes, mas a dupla mostrou talento e novas conquistas virão das quadras de areia.

Para a técnica Ana Rita Muniz, o ano se encerra com saldo positivo: “Encerramos nossa participação sendo vice-campeões nos Jogos da Juventude 2024. Após sermos 3º lugar na 2ª divisão em 2023, colocamos o MS na 1ª divisão e, por detalhes, não conseguimos ser campeões, mas fizemos um jogo digno de uma final. Nossa trajetória é cheia de histórias incríveis e conquistas que ficarão para sempre guardadas em nossas memórias”, explicou a técnica.