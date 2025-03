Justiça anula sentença que beneficiava Paper Excellence na disputa pela Eldorado

O Grupo Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu, nesta quinta-feira (20), anular a sentença da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem que validava a arbitragem favorável à Paper Excellence na disputa contra a J&F Investimentos pelo controle da Eldorado Brasil Celulose.

Por seis votos a três, os desembargadores entenderam que a decisão foi proferida pela juíza Renata Mota Maciel quando o processo estava suspenso por determinação do próprio TJ-SP. Na sentença anulada, além de determinar que a Paper Excellence assumisse o controle da Eldorado, a magistrada aumentou os honorários advocatícios que a J&F teria que pagar, de R$ 10 milhões para R$ 600 milhões, sem que houvesse um pedido formal para isso.

A sentença foi publicada na noite de uma sexta-feira, último dia em que Renata Maciel estava na titularidade da vara. Na segunda-feira seguinte, ela assumiu um novo cargo como juíza auxiliar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde permanece atualmente.

Com a decisão do Grupo Especial, volta a valer o entendimento da 2ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, que, em 2021, suspendeu o andamento da arbitragem até o julgamento final da ação anulatória proposta pela J&F. Além disso, a arbitragem também está suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), até que seja julgada uma ação que questiona a validade da venda da Eldorado, sob alegação de que a Paper Excellence descumpriu legislação sobre aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros.

Com a anulação da sentença, a ação anulatória retorna para a primeira instância, onde será reanalisada. O juízo terá que avaliar os argumentos e provas existentes, além de considerar pedidos de novas provas que haviam sido negados pela juíza anterior. Um dos elementos que segue em investigação é o caso de espionagem de e-mails entre a J&F e seus advogados e testemunhas na arbitragem, que está sob apuração da Polícia Federal.

A perícia policial já confirmou o hackeamento de mais de 70 mil e-mails. Outro fator que embasou o pedido de anulação da arbitragem foi a omissão do árbitro indicado pela Paper Excellence, que deixou de revelar que manteve sociedade com os advogados da empresa sino-indonésia até um ano e meio antes do início do procedimento.