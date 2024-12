Ladrão é pego furtando roupas em loja e tenta fugir e é seguido por vítima

Na tarde de 29 de dezembro de 2024, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um comércio localizado na Avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Brasília, em Três Lagoas (MS). A denúncia informava que populares estavam contendo um homem suspeito de cometer o crime.

No local, a equipe entrou em contato com uma testemunha que relatou os fatos. Segundo ela, o autor teria furtado diversos itens de uma loja e saído correndo. Ao perceber o crime, a testemunha iniciou uma perseguição, pedindo socorro pelas ruas. O suspeito foi interceptado por populares e mantido no local até a chegada da polícia.