Leilão da ‘Rota da Celulose’, que inclui BR-262, é adiado por falta de propostas

O leilão da chamada ‘Rota da Celulose’, um pacote de rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul, marcado para esta sexta-feira (6), foi adiado após não receber nenhuma proposta. A informação foi divulgada nesta semana pelo Ministério dos Transportes e pelo Governo do Estado. Uma nova data será definida para que os ativos sejam novamente ofertados ao mercado.

De acordo com o cronograma inicial, as empresas interessadas deveriam ter entregue seus envelopes na última segunda-feira (2). Contudo, a ausência de detalhes inviabilizou uma disputa. A expectativa do Governo de Mato Grosso do Sul é fazer eventuais ajustes e colocar o projeto novamente à disposição do mercado no primeiro trimestre de 2025.

A secretária especial do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, avalia que o momento do mercado foi crucial para decisão de prorrogar o leilão que estava marcado para dezembro. “Foi um movimento natural do próprio mercado, em um cenário que não contribuiu devido taxas de juros bastante elevadas, e toda conjuntura em relação aos aspectos macroeconômicos do país, assim como a grande oferta com muitos projetos em leilão toda semana, foram quase 5 mil km de rodovias concessionadas, em investimentos na ordem de R$ 130 bilhões”, destacou.

TRECHOS

Composta por 870,4 km de rodovias, a Rota da Celulose inclui trechos das BRs-262 e 267, além das estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. O projeto prevê investimentos de R$ 8,8 bilhões ao longo de 30 anos, dos quais R$ 5,8 bilhões serão aplicados em obras de longo prazo, enquanto R$ 3 bilhões serão destinados a manutenção.