Morte de Laysa tem semelhanças aos cometidos por facções, disse delegado

Após o fim da angustia pela procura, de LaBrysa, como era conhecida no mundo artístico do RAP, Laysa Moraes Ferreira, 30 anos, teve seu corpo encontrado após longos seis dias de aflições dos familiares, e que deram lugar a dor da perda e o sentimento de vazio, ao receberem que Laysa havia sido encontrada, mas sem vida, na manhã desta quinta-feira (9) no rio Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá.

O corpo de Laysa, foi encontrado por pescadores, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que após a confirmação, do achado de cadáver, foi solicitado a Polícia Civil e a Polícia Técnica (Perícia). No local, o delegado de polícia civil, que já vinha investigando o desaparecimento da cantora de RAP LaBrysa, fez o reconhecimento rapidamente, devido as tatuagens e corte do cabelo.

Laysa Moraes Ferreira, era natural de Três Lagoas MS, e teria se mudado para Cuiabá, no Mato Grosso, há mais ou menos, um ano, para alavancar a carreira de cantora de rap. Após informados, do desaparecimento, familiares foram para Cuiabá, onde tinham esperança de encontrá-la com vida.

Segundo o delegado que atendeu a ocorrência, na casa de Laysa, aparentemente, não havia sinais que pudessem apontar, que o crime tivesse sido cometido lá. E agora com a localização do corpo no rio Cuiabá, nos fundos de uma fabrica de cerveja, um novo trabalho investigativo, seria iniciado, agora pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

“Na verdade, ela estava amarrada, totalmente amarrada, amarrada no pé, e, na parte da barriga”.