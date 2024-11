Motoentregador morre em acidente com bicicleta elétrica em Três Lagoas

O jovem de 19 anos relatou aos militares que seguia do bairro JK para o Jardim Primaveril, pela rua Jary Mercante, em sua bicicleta elétrica. Ao chegar no cruzamento com a Avenida Capitão Olyntho Mancini, ele teria feito uma conversão à esquerda (saindo da ciclovia que fica ao lado da rua) para entrar na ciclovia da Avenida Capitão Olyntho Mancini, quando foi atingido pela moto.

Na mesma noite, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em um acidente fatal. No local, os militares encontraram duas ambulâncias do Samu prestando socorro a um jovem de 19 anos.

Um motoentregador de 55 anos, identificado com José Ilson dos Santos, morreu na noite de terça-feira (26), após ser arremessado contra um poste, devido a uma colisão lateral com uma bicicleta elétrica, na Avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Primaveril, zona Leste de Três Lagoas (MS).

Imagens de câmeras de segurança mostram o motoentregador seguindo no mesmo sentido do ciclista (do bairro para o centro). Ao chegarem no cruzamento com a Avenida Capitão Olyntho Mancini, o ciclista teria invadido a frente da moto, causando uma colisão lateral. Após o impacto, tanto o motociclista quanto o ciclista perderam o controle. O ciclista, de 19 anos, caiu com a bicicleta e sofreu ferimentos leves. Já José Ilson dos Santos, de 55 anos, perdeu o controle da moto, subiu na calçada e bateu contra um poste.

Devido aos ferimentos graves, José Ilson não resistiu e morreu no local. O médico do Samu, que chegou rapidamente ao local, tentou reanimar o motoentregador por cerca de 25 minutos, mas sem sucesso. A morte do trabalhador foi confirmada às 21h20, segundo o boletim de ocorrência.