Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e carro da vítima é incendiado por ex-companheiro

Por volta das 15h10 do dia 28 de dezembro de 2024, a guarnição policial do GETAM foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica em uma residência localizada no bairro Flanboyan, no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A vítima, uma mulher de 44 anos, relatou que, durante a madrugada, seu ex-companheiro, um homem de 32 anos, esteve em sua casa muito alterado. Insatisfeito com o término do relacionamento, ele a enforcou, ameaçou incendiar suas roupas e se recusou a deixar o local, mesmo após a vítima reiterar o fim do vínculo entre eles. Ela informou também já ter solicitado medida protetiva anteriormente.

No início da tarde, por volta das 15h, o autor retornou à residência portando uma faca e, em um ato de extrema agressividade, tentou tirar a vida da vítima. No entanto, as filhas da mulher, presentes no local, intervieram para conter o agressor. Durante a tentativa de defesa, uma das filhas, uma mulher de 25 anos, foi atingida na mão direita por um golpe de faca desferido pelo autor, sofrendo um corte. A ação das filhas conseguiu evitar que o ataque tivesse consequências mais graves.