Obra do contorno rodoviário de Três Lagoas é incluída na LDO de 2025

A inclusão do anel rodoviário de Três Lagoas como uma das prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia de 2024. O texto também prevê a conclusão de um trecho da BR-419 em Mato Grosso do Sul.

Com 26,4 km de extensão, o anel viário de Três Lagoas é uma obra estratégica para aliviar o intenso tráfego de veículos pesados no perímetro urbano. As obras, no momento estão paralisadas devido ao recesso de fim de ano, mas já recebeu pavimentação em concreto no lado norte da cidade. A previsão é que esse trecho seja entregue no início deste ano. A obra completa deve ser finalizada até o final de 2025, se não faltar recursos.

Além da pavimentação, o projeto inclui a construção de viadutos, essenciais para garantir fluidez ao tráfego. O contorno rodoviário é importante para desafogar avenidas como Ranulpho Marques Leal e o anel viário Samir Thomé, facilitando tanto o transporte urbano quanto o escoamento da produção da região.