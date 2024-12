Operação de Polícias Militares de três estados apreende carga milionária de cocaína em Assis (SP)

Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida em duas carretas na tarde desta quarta-feira (4), na rodovia estadual SP-270 (Raposo Tavares), no estado de São Paulo.

A megaapreensão, que pode ultrapassar facilmente a casa dos milhões, foi realizada em uma ação conjunta entre policiais militares dos estados de Goiás, a Força de Investigação e Combate ao Crime Organizado (FICCO), o COD (Comando de Operações Especiais Rodoviário de Goiás) e, no Mato Grosso do Sul, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), juntamente com o Comando de Polícia Militar Rodoviária de Assis (SP) e o apoio do 8º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (equipe canil) de Assis, durante a “OPERAÇÃO IMPACTO”.