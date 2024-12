Polícia Civil apreende mais de 2 kg de maconha em Três Lagoas

Agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas apreenderam mais de dois quilos de substância semelhante à maconha em uma residência na saída da cidade, nesta quarta-feira (04). A droga estava escondida no forro do imóvel, próxima a uma abertura no banheiro.

A operação foi desencadeada após um funcionário de um condomínio informar sobre a possível presença de drogas no local. Durante as buscas, os policiais encontraram diversos tabletes ocultos no forro da residência.

O morador do imóvel foi identificado e, segundo a polícia, possui histórico criminal, incluindo uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Embora tenham sido realizadas diligências para localizá-lo, ele ainda não foi encontrado.