Polícia Militar e Rodoviária Federal faz ação conjunta em rodovias federais

O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) participou de uma importante ação educativa do Programa Rodovida 2024/2025, promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã do dia 19 de dezembro. Realizada na Unidade Operacional Três Lagoas, a iniciativa destacou a conscientização e a educação no trânsito como ferramentas para preservar vidas.

A Operação Rodovida ocorre em períodos de grande movimentação nas rodovias, como festas de fim de ano, férias escolares e Carnaval. Este ano, o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida” reforça a importância de respeitar limites de velocidade e adotar comportamentos seguros ao dirigir.