Previsão do tempo aponta dia chuvoso nesta quarta-feira para Três Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (11) em Três Lagoas indica céu limpo com sol durante a manhã, mas há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), grande parte do Mato Grosso do Sul terá tempo com sol e variação de nebulosidade.

Há chances de chuvas com intensidade de fraca a moderada, especialmente na costa Leste do estado. Essa condição é resultado do deslocamento de uma frente fria em combinação com a umidade presente na região.