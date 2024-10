Quarta-feira será quente e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A quarta-feira (23) começou com chuva fina em algumas regiões de Três Lagoas e será marcada por aumento na temperatura e pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não estão descartadas tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o Cemtec, essa situação se deve à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada à presença de ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados deverá favorecer chuvas mais intensas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.