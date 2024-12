Queda com moto deixa mulher ferida no Alto da Boa Vista

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto, no final da manhã desta quinta-feira (12), na rua Zacarias Coimbra Martins, no cruzamento com a rua Egídio Thomé, no bairro Alto da Boa Vista, Oeste de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi ao local com a Unidade de Resgate (UR) e prestou os primeiros socorros à vítima. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) também estiveram no local, acompanharam o resgate e ajudaram na orientação do tráfego, que estava intenso no local. A mulher, que apresentava ralados no braço e na perna, estava consciente e reclamava de fortes dores, levantando a suspeita de uma possível fratura em uma das pernas.

Segundo os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares, seguindo o protocolo de salvamento, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaria por exames. Após a coleta de dados, os agentes do Deptran deslocaram-se do local, e a UR foi para a UPA com a mulher. Uma colega da motociclista ficou responsável pela moto dela.