 Sanesul abre concurso público com vagas para Três Lagoas

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abriu inscrições para concurso público, oferecendo vagas em diversas cidades do estado, incluindo Três Lagoas, que conta com cinco oportunidades. O certame contempla cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.999,88 a R$ 7.863,77, além de benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados poderão concorrer a cargos como Agente em Saneamento, Assistente Administrativo, Administrador, Advogado, Biólogo, Contador, Economista, Geólogo, Psicólogo, Analista de Tecnologia da Informação, Químico e engenheiros das áreas Civil, Elétrica, Mecânica, Saneamento Ambiental e Segurança do Trabalho. Há ainda oportunidades para Técnicos em Análise e Tratamento, Eletromecânica, Agrimensura, Automação, Edificações, Enfermagem do Trabalho, Recursos Humanos, Saneamento e Segurança do Trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame, através do endereço eletrônico https://www.institutoaocp.org.br/concursos/626. O prazo para inscrições se encerra às 23h59 (horário de Brasília) do dia 6 de março, sendo possível emitir a segunda via do boleto para pagamento da taxa até o dia 7, respeitando o horário de compensação bancária.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 4 de maio, nas cidades de Dourados e Campo Grande. O local e horário da prova serão informados no Cartão de Informação do Candidato, disponível a partir do dia 29 de abril no site do Instituto AOCP.