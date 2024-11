Sem sinalização, cruzamento perigoso resulta em mais acidente

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro resultou em uma pessoa ferida, na manhã desta quinta-feira (21), na rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no cruzamento com a rua José Amim, no bairro Cangalha, em Três Lagoas.

O acidente ocorreu próximo às 11h e, segundo o motorista do carro Honda Civic, ele seguia pela rua Bernardino Rodrigues Montalvão, sentido Oeste para Leste. No momento em que estava no cruzamento com a rua José Amim, acabou surpreendido pela moto, que fazia sentido Norte para o Sul.

O motociclista teve uma fratura na perna, diversas escoriações e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Auxiliadora. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e auxiliou na imobilização da vítima. A Polícia Militar, por meio do Pelotão de Trânsito foi ao local e conversou com os envolvidos. Registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).