Senai e indústrias de celulose oferecem curso com bolsa de R$ 1 mil

O Senai, em parceria com as empresas Eldorado, MS Florestal e Suzano, está selecionando candidatos para um curso de Operador de Máquinas Agrícolas, realizado por meio da Escola Florestal. Além da formação profissional, o projeto oferece bolsa de R$ 1 mil e vale-refeição aos participantes.

A capacitação será realizada no município de Água Clara e tem o objetivo de formar mão de obra qualificada para atuar nas indústrias de celulose da região. Com uma carga horária de 240 horas, o curso será ministrado em tempo integral durante 30 dias, com início previsto para fevereiro de 2025.

Além de se qualificarem, os alunos terão a oportunidade de serem contratados pelas empresas parceiras ao final do curso.

Quem pode participar