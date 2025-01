Três Lagoas enfrenta calor extremo e baixa umidade neste início de ano

O início de 2025 é de muito calor em Três Lagoas, na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul, assim como em outros municípios do estado. Com temperaturas de dois a três graus acima da média entre Coxim e Três Lagoas, o calor intenso se junta à baixa umidade do ar, criando condições que exigem atenção redobrada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Três Lagoas figura entre as cidades com temperaturas mais altas registradas na segunda-feira (6), superando os 35°C. Além disso, o município está na lista de 55 cidades do estado sob alerta de “perigo potencial” para baixa umidade relativa do ar, com índices que variam entre 20% e 30%.

Esse quadro é ainda mais preocupante quando se observa o ranking nacional das menores umidades registradas. Amambaí liderou o país com apenas 13%, seguido por outros municípios de Mato Grosso do Sul, como Ponta Porã (15%) e Porto Murtinho (16%).

O calor intenso também elevou as temperaturas de cidades vizinhas a Três Lagoas, como Água Clara, que atingiu 38,5°C, e Bataguassu, atingindo igualmente valores superiores a 35°C.