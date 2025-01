Um bom começo

Ao tomar posse, o prefeito Cassiano Maia afirmou que, entre os estímulos que impulsionariam sua administração, um deles seria o da intuição. Arrematou dizendo que, ao analisar o quadro de necessidades de Três Lagoas, as quais mereceriam atenção imediata, vinte metas inicialmente constituiriam as prioridades de sua ação de governo. Elencou providências para a infraestrutura urbana, saúde, educação, desenvolvimento econômico e tecnologia, além de ações para a valorização do servidor público, pontuando, dentro desses setores, as ações que deseja implementar para melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos.

Dessa forma, sinaliza que não pretende improvisar os rumos da administração municipal, até porque o dinheiro público precisa ser bem gasto e de maneira proveitosa, ou seja, que traga retorno ao contribuinte. Este ano, o município completará 110 anos de emancipação política e administrativa, e dá mostras de sua pujança, vaticinada nos primórdios do século passado, quando se disse que aqui se ergueria um dos polos mais importantes da economia nacional. O desenvolvimento tecnológico da atualidade tem gerado, com a força do empreendedorismo, trabalho, emprego e renda, incrementados pela implantação das indústrias de celulose e papel.

Muita riqueza está sendo gerada, já que o município se tornou o maior exportador de celulose do país, o que, por consequência, possibilitou o aumento da arrecadação municipal, que saltou de 480 milhões de reais para 1,5 bilhão de reais no exercício fiscal de 2025. Muitas outras indústrias e empresas prestadoras de serviços chegaram e continuam chegando. A concretização da pretensão de concluir a fábrica de fertilizantes da Petrobras e a instalação de um porto seco da Receita Federal, destinado a alfandegar produtos para exportação, proporcionará um novo e grande incremento à economia local.

Se, em dois anos, segundo o IBGE, aumentamos nossa população em dez mil habitantes, imaginem quantos seremos até o final desta década. Certamente, mais de 170 mil habitantes ou mais. No momento em que se inaugura uma nova administração, a expectativa é de que seja implantada uma política de planejamento compatível com nossas necessidades, de modo que a cidade seja pensada para os próximos trinta anos.