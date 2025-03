Vídeos criativos devem ser enviados até 23h59 de hoje

As chances de garantir uma vaga no reality não acabaram. Os interessados podem comprar nas empresas credenciadas a promoção, preencher o cupom e colocar na urna.

Os candidatos devem mandar vídeos criativos de até 30 segundos convencendo com o por que deve participar da prova de resistência. O material deve ser enviado até às 23h59 no telefone fixo e WhatsApp (67) 3509-7500. Os melhores vídeos vão participar de uma seletiva pelo Facebook. Ganha a vaga o candidato que tiver o vídeo mais votado pelos internautas.

Termina hoje o prazo para se inscrever por meio de vídeos e garantir uma vaga no reality show “Essa Honda é Minha!”, uma realização do Grupo RCN de Comunicação e da Honda Mototrês.

Outra opção é tentar a vaga através do Facebook. Basta curtir a fanpage do portal de notícias JPNews. As chances aumentam para quem tiver o selo de “super fã” da página, por interagir com publicações diariamente.

A outra novidade é que os interessados poderão contribuir com uma entidade três-lagoense através da campanha “Vaga Solidária”, desenvolvida para direcionar a doação de fraldas geriátricas ao Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho.

A cada doação de um pacote de fraldas, o candidato receberá um cupom, que será depositado em urnas exclusivas da campanha, instaladas na sede do Grupo RCN e na Honda Mototrês. Podem participar da prova apenas pessoas com mais de 18 anos de idade.

A escolha dos competidores será feita por meio de sorteio, no telejornal “TVC Agora”, da TVC HD – Canal 13.1 e da Cultura FM 106,5 MHz, no dia 9 de dezembro. Quinze competidores vão disputar uma moto Honda CB 250 Twister 0 km, avaliada em R$ 17 mil. Ganha quem suportar ficar mais tempo em cima de uma moto, sem pôr os pés no chão. A disputa está prevista para começar no dia 17 de dezembro, na praça Senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas, às 17h.