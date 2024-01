A Casa é Sua: 2024 será um ano ousado na moda feminina

Na terça-feira (23), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre as tendências da moda feminina para 2024, considerada uma arte que permite as pessoas expressarem personalidade.

Em 2023, as cores da moda foram as vibrantes. Já neste ano, a tendência são as cores pastéis, chamadas de ‘cores quentes’.

Na PR Feminine, você já encontra a coleção especial para este ano. De acordo com a consultora de vendas, Bárbara Sá, as roupas de ginástica vão se misturar com a moda despojada neste ano, trazendo maior conforto e com tecidos mais leves.

