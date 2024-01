A Casa é Sua: volta às aulas é hora de comprar calçados para os filhos

Janeiro é oficialmente o mês do planejamento financeiro, marcado pela chegada de metas e desafios. Com o início do ano, surgem as dívidas do ano anterior, somadas aos impostos do novo ano, e para quem tem filhos, a volta às aulas também se apresenta como uma preocupação iminente.

No contexto escolar, a prioridade é frequentemente o material escolar, mas os pais estão cientes de que isso é apenas o começo. Nesse cenário, entram as matrículas e rematrículas, a questão dos uniformes, roupas e, é claro, os calçados, que agora, no início do ano, estão com as vendas em alta.

Ao sair para as compras, o preço justo é um fator crucial, mas quando se trata do retorno às aulas, ter a opção e agilidade de encontrar tudo no mesmo lugar faz toda a diferença. Na terça-feira (17), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre volta às aulas e mostrou as melhores opções de calçados para os filhos.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: