Papo Reto: Previdência Social completa 100 anos com muita polêmica

A Previdência Social completou 100 anos, nesta quarta-feira (24). Nesta data, também, é celebrado o Dia do Aposentado. O quadro Papo Reto do programa TVC Agora entrevistou, nesta quarta-feira (24), o advogado especializado em previdência, Márcio Oliveira, para falar sobre benefícios, mudanças e desafios do sistema previdenciário.

Para o advogado, Márcio Oliveira, um dos desafios do sistema previdenciário é manter o equilíbrio atuarial, que é uma medida a longo prazo em que receitas da previdência cobrem as despesas através do cálculo atuarial.

“Nos anos 70, tínhamos 80 milhões de brasileiros, que era uma população muito jovem. E, hoje, em 2024, a população é 235 milhões de brasileiros. Então, praticamente, triplicou o tamanho da população. Só que a base da pirâmide demográfica diminuiu”, explicou o advogado, Márcio Oliveira.

Segundo o Ministério da Previdência Social, o trabalhador que contribui com a Previdência tem direito, por exemplo, a benefícios por incapacidade ao trabalho, desemprego, aposentadoria, bem como pensão aos dependentes em razão de prisão ou morte do segurado.

Previdência Social

A Previdência Social Brasileira foi criada em 24 de janeiro de 1923 pela Lei Eloy Chaves. Essa lei institui as Caixas de Aposentadoria e Pensões para atender trabalhadores de ferrovias e depois evoluiu até chegar ao sistema previdenciário atual.

Confira a entrevista completa abaixo: