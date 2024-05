Terceira gincana da promoção 'A Casa dos Sonhos' tem novos finalistas

A terceira gincana classificatória da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ movimentou a manhã de sábado (4), no ginásio Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, no Centro de Três Lagoas.

Nesta edição, a emoção ficou por conta das 88 pessoas que foram sorteadas durante o mês de abril. A ansiedade tomou conta, porque apenas algumas delas iriam se classificar para a final em outubro.

Um dos parceiros da promoção é a Rede de Postos 7 Mares, a representante Maria Júlia, falou dá oportunidade em poder retribuir o que os clientes fazem pela empresa. “Além dos serviços que nós já prestamos e atendimento especializado, a promoção é para proporcionar uma oportunidade como essa para os nossos clientes”, destacou.

O evento foi apresentado pela Mari Verdan e o Albert Silva, com ajuda do público presente e a torcida das famílias. Os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta da casa ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria.

A dinâmica consiste escolher uma chave, se abrir a porta, pronto está na final. Minutos antes de participar da gincana, difícil de segura é ansiedade, como contou o Luciano Oliveira. “A expectativa é alta. A gente está torcendo por todos. Com certeza, a ansiedade é maior”, contou.

Quem saiu do ginásio sorridente e com o pensamento já em outubro foi a Ellen Nunes, que foi mais uma finalista da promoção. “É muito difícil. Porque a gente já fica esperando esse momento. Nunca ganhei um sorteio. E dessa eu preciso ganhar essa casa”, expressou.

E mais uma vez o Grupo RCN mostrou responsabilidade e eficiência com transmissão ao vivo na TVC HD, Canal 13.1, e nas plataformas digitais, onde milhares de pessoas puderam acompanhar o evento com sinal digital.

Para o diretor de produto do Grupo RCN, a gincana é um evento que conta com toda equipe do grupo. “Nós temos uma grande equipe. O slogan do grupo é “Juntos a gente faz a diferença”, com muitas pessoas aqui e nos bastidores. Toda equipe entregando esse evento na mais alta qualidade para nossa população”, ressaltou.

