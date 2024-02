TVC na Rua: chuva deixa rua em situação precária e moradores reclamam de lixo

Um morador da rua José Lopes Sejopoles, no bairro Jardim Acácias, em Três Lagoas, está enfrentando dificuldades devido ao comportamento irresponsável de alguns vizinhos. Ele relata que alguém tem despejado lixo e até mesmo dejetos no quintal de sua casa, lançando-os por cima do muro.

Além disso, há relatos de que outros moradores estão descartando lixo diretamente na rua. Embora a pavimentação asfáltica tenha sido recentemente concluída no local, a ausência de meio-fio resulta no acúmulo de lixo ao longo da via.

As denúncias devem ser reportadas à ouvidoria da prefeitura, através dos seguintes contatos: (67) 3929-1488 e (67) 99213-6400.

Durante esta semana de chuvas intensas, diversos pontos do munícipio têm enfrentado alagamentos. Moradores que residem na rua Rogaciano Garcia Moreira, no cruzamento com a rua Manoel de Faria Duque, identificaram um perigoso buraco no asfalto. A cratera representa um risco para os motoristas e pedestres, podendo causar danos aos veículos e até mesmo ferimentos graves.

