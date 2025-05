4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército estará na Expoagro 2025

A EXPOEX, exposição promovida pela 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, estará durante a 59ª edição da Expoagro, de 9 a 18 de maio de 2025. Com o objetivo de de aproximar a sociedade das Forças Armadas, a EXPOEX oferece uma experiência interativa para todas as idades. O público poderá conhecer de perto a história, os valores e as tradições do Exército, além de participar de atividades como demonstrações de materiais de emprego militar, apresentações musicais e exposições de viaturas blindadas.

A mostra estará aberta também para escolas de Dourados e região, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e interação com os militares.

Esta será a primeira vez que a EXPOEX será realizada no Sindicato Rural de Dourados, marcando um momento histórico para o município. A parceria entre o Sindicato Rural e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada reforça o compromisso com a promoção da cultura e do conhecimento, além de fortalecer os laços entre a sociedade e as instituições de defesa nacional.

As escolas e instituições que desejarem organizar visitas em grupos durante a EXPOAGRO 2025 devem entrar em contato no WhatsApp (67) 99971-0085, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A entrada é gratuita.