China suspende frigoríficos brasileiros, mas impacto deve ser limitado

A China suspendeu a exportação de três frigoríficos brasileiros devido à presença de resíduos de fluorazon, um composto usado em pastagens. As unidades afetadas ficam em Mozarlândia (GO), Nanuque (MG) e Presidente Prudente (SP).

No CBN e Acrissul no Agro deste sábado (08), analistas da Scot Consultoria avaliam que a medida tem caráter comercial e não deve impactar significativamente o preço da arroba do boi gordo, pois há um grande número de frigoríficos autorizados a exportar para o país asiático.

No cenário internacional, a guerra comercial entre Estados Unidos e China se intensificou, com Pequim aumentando tarifas sobre produtos americanos, incluindo carne bovina, suína e de frango. Isso pode beneficiar o Brasil, que já é um dos principais fornecedores de carne para o mercado chinês.

Acompanhe a analise de mercado de Juliana Pila e Felippe Fabri