Retorno dos Rodeios é uma das novidades da Expoagro 2025

O vice-presidente e diretor de Rodeios do Sindicato Rural de Dourados, Michel Araújo, participou do programa Microfone Aberto desta quarta-feira (7) e destacou o retorno da programação da 59ª Expoagro de Dourados, que começa nesta sexta-feira (9) no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, com entrada gratuita.

Tradicionalmente, a Expoagro é um dos maiores eventos do agronegócio no interior de Mato Grosso do Sul, reunindo produtores, empresários e público em geral para celebrar a força do campo e a cultura local. Em 2025, a expectativa é que a feira seja a maior já realizada na região, com uma programação diversificada e acessível a todos os públicos.

Além das atrações culturais e de entretenimento, a Expoagro 2025 contará com rodeios, exposições agropecuárias, leilões, palestras técnicas, provas equestres, como laço comprido, laço curto, três tambores e hipismo, além de palestras técnicas com especialistas renomados. Os shows confirmados incluem apresentações de Henrique e Juliano, Israel e Rodolffo, Cat Dealers e Jiraya Uai.

Confira a entrevista na íntegra: