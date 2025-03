Agressão contra Dudu foi tentativa de latrocínio, esclareceu o SIG da Polícia Civil

A equipe do Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, anunciou nesta noite de sábado (15/03) em seu perfil nas redes sociais, que elucidou o crime em que a vítima, José Eduardo Magalhães de Araújo, conhecido na cidade pelo apelido de Dudu, sofreu violenta agressão.

Para a Polícia Civil a ocorrência está classificada como tentativa de latrocínio.

Pela manhã, a Polícia Militar realizou em um bar, a prisão em flagrante do autor das agressões, um jovem de 22 anos. Foi o resultado das investigações realizadas pela Policia Civil, auxiliada por populares na identificação e qualificação do acusado.

De acordo com o SIG em suas redes sociais, as investigações apontavam que o indivíduo não agiu sozinho.

Com a continuidade da apuração dos fatos, os policiais chegaram até um adolescente de 16 anos, encontrado em sua residência e apreendido em flagrante pelo SIG.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi o idealizador do crime. Ele estava na Praça da Matriz quando avistou Dudu sentado na sarjeta e entrou em contato com o jovem preso pela manhã, convidando-o para o cometimento do crime, já que a vítima aparentemente passava mal e estava vulnerável.

O menor aguardou por horas pela chegada do comparsa e juntos foram até Dudu.

O fato aconteceu por volta das 3h20 deste sábado na Rua Marcolino Teixeira de Queiroz, proximidades dos Correios.

Dudu foi abordado pelas duas pessoas que pretendiam roubar seus pertences, momento em que foi covardemente agredido com vários chutes no rosto quando já estava quase desacordado no chão.

O SIG confirmou que a ação foi gravada pelo próprio agressor e disseminada em grupos de whatsapp posteriormente, causando revolta na população.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima até o Pronto Socorro, e os médicos decidiram por sua transferência urgente para o Hospital Regional de Três Lagoas.

O último boletim médico do dia revelou que Dudu sofreu traumatismo craniano que ocasionou edema cerebral e agora é necessário que a pressão intracraniana seja estabilizada para que os médicos avaliem os próximos procedimentos.

O paciente está na ala amarela do hospital. A atualização do boletim sairá no domingo (16) às 12h.