Após mais um dia de festa, APT Folia termina nesta segunda-feira

O APT Folia 2025 deu continuidade no domingo (02/03), com uma programação repleta de diversão para toda a família durante a Matiné, e à noite com shows de destaque, incluindo o Grupo Art Popular e o DJ Zinegaly.

Hoje (03), Aparecida do Taboado celebrará a última noite do carnaval com grandes atrações para marcar o encerramento da festa.

A animação ficou garantida com os palhaços Catichupi e Maionezi (Foto: DICOM/Prefeitura)

Domingo de alegria no Matiné

A tarde de domingo foi de muita animação no Recinto da Festa do Peão, onde pais e crianças puderam se divertir durante o Matiné.

O evento contou com diversas atrações, entre elas o tradicional concurso de fantasias, que reuniu um grande número de participantes.

Abre Alas Taboado levou a alegria das marchinhas e do axé (Foto: DICOM/Prefeitura)

Além disso, os pequenos se encantaram com os brinquedos gratuitos, garantindo momentos de pura diversão. A Banda Chatô Kids, os palhaços Catxupi & Maionezi, e o Grupo Abre Alas Taboado deram o tom da programação infantil, contagiando o público com muita música e alegria.

Matiné foi animado pela Banda Chatô Kids (Foto: DICOM: Prefeitura)

Show de Art Popular e DJ Zinegaly agitaram a noite

A animação continuou à noite com o show do Grupo Art Popular, que subiu ao palco para fazer o público dançar ao som de seus grandes sucessos.

Quem também não deixou ninguém parado foi o DJ Zinegaly, que encerrou a noite com muita energia e música eletrônica.

Art Popular abrilhantou o APT Folia 2025 (Foto: DICOM/Prefeitura)

Última noite do APT Folia 2025 promete agitar Aparecida do Taboado

Nesta segunda-feira, a partir das 20h, a cidade se despede do Carnaval 2025 com mais uma noite de muita diversão.

A principal atração será a apresentação de Us Agroboy, fenômeno do sertanejo atual.

Antes, o público poderá conferir shows do DJ Samuka, do Grupo Abre Alas Taboado, além de participar do tradicional concurso de blocos. Para encerrar com chave de ouro, o DJ Junnin Diferente promete agitar a noite de despedida.