Com alta nos casos de dengue, município e estado realizam vacinação no sábado

Neste sábado (15/02), será realizado em todo o Estado de Mato Grosso do Sul mais um Dia D de vacinação contra a dengue, voltado para a faixa etária de 10 a 14 anos. A ação faz parte do Programa MS Vacina Mais, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde, que abrange todos os municípios do estado.

Em Aparecida do Taboado, a Secretaria Municipal de Saúde mobilizou as equipes de saúde dos Estratégias de Saúde da Família (ESFs), que estarão funcionando das 8h às 16h (horário de Brasília) para vacinar os adolescentes de 10 a 14 anos, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

A vacinação ocorrerá nos seguintes ESFs: Jardim do Lago, São Jerônimo, Vila Pereira, Central, Vila Barbosa, Jardim das Flores, Rural e Ranchos.

Além da vacinação contra a dengue, a ação também oferecerá a oportunidade para a atualização da carteira de vacinação de crianças, adolescentes e adultos.

A recomendação é que todos compareçam aos postos de vacinação com suas carteiras de vacina, para que possam regularizar suas doses de acordo com o calendário de imunização.

Casos de dengue em alta em Aparecida do Taboado e MS

O aumento no número de casos de dengue continua a ser registrado tanto no Estado quanto em Aparecida do Taboado. O boletim epidemiológico de Mato Grosso do Sul, divulgado nesta sexta-feira (14), aponta 673 casos confirmados de dengue, um aumento em relação aos 554 registros da semana anterior.

Em Aparecida do Taboado, o município encontra-se na categoria de média incidência, com 87 casos confirmados neste ano, 30 a mais do que na semana anterior. Além disso, há 48 exames aguardando resultado laboratorial, incluindo um caso suspeito de zika e dois de chikungunya, o que reforça a importância das ações de prevenção e imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população sobre a necessidade de prevenir o avanço da doença, especialmente com o aumento das chuvas, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.