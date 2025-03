Copa AVA terá grande final entre time da casa e Beat Style de Santa Fé do Sul/SP

A rodada semifinal da Copa AVA de Futebol 2025 disputada no sábado (08/03), realizada pela Associação de Veteranos Aparecidense (AVA), contou com jogos de elevado nível técnico e muita entrega em campo, afinal, valiam vagas na grande decisão da competição que reuniu 8 equipes de Aparecida do Taboado, Paranaíba e Santa Fé do Sul/SP.

O primeiro duelo foi entre as fortes equipes do Paranaíba/Labcell e Beat Style de Santa Fé do Sul. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time do interior paulista levou a melhor na disputa por pênaltis por 5 a 3.

No segundo confronto as duas equipes anfitriãs disputaram a vaga para representar o clube e Aparecida do Taboado na decisão.

O AVA/Facnet derrotou o AVA/IT2W por 4 a 1 e enfrentará o Beat Style na final, que será disputada no próximo sábado (15/03) a partir das 16h15.

Pinduca, presidente do clube AVA, convidou a torcida aparecidense para prestigiar a rodada decisiva, que terá entrada gratuita.