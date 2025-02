Coronel David anuncia reforço no policiamento a pedido de prefeito

Nos últimos meses, Aparecida do Taboado tem enfrentado um alarmante aumento no número de furtos a comércios e residências, o que tem gerado crescente sensação de insegurança entre os moradores.

O fenômeno tem afetado tanto o comércio local quanto os cidadãos da cidade, que se veem reféns da criminalidade.

Os criminosos responsáveis pelos furtos são conhecidos pela polícia, que já os deteve diversas vezes, mas os infratores acabam sendo liberados horas após a prisão, o que permite a continuidade das ações delituosas.

Essa dinâmica tem prejudicado diretamente os comerciantes e causado apreensão nas famílias da cidade.

Preocupado com a situação, o prefeito José Natan (PP) buscou apoio do deputado estadual Coronel David (PL) e solicitou a intervenção junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para que as autoridades tomem medidas eficazes para acabar com os furtos, começando pela prisão dos autores dos crimes.

Em resposta à solicitação do prefeito, na tarde de terça-feira (11/02), o Coronel David divulgou um vídeo nas redes sociais, onde tranquilizou a população aparecidense e anunciou uma reunião com os principais nomes da segurança pública para tratar do caso.

O encontro ocorreu na Sejusp e contou com a presença do secretário Antônio Carlos Videira, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Garnes, do delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Lupércio Degerone, e do diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, delegado Jairo Ortiz.

O deputado detalhou, durante a reunião, a grave situação enfrentada pelo município, destacando o impacto negativo da alta incidência de furtos e a insegurança gerada entre os cidadãos.

Como resultado da reunião, Coronel David garantiu que a cidade receberá reforço nas ações de segurança: “O secretário Antônio Carlos Videira confirmou o aumento do policiamento da Polícia Militar, além do apoio da Polícia Civil nas investigações, com o objetivo de identificar os responsáveis pelos crimes e levá-los à prisão”, afirmou.

Confiante nas medidas adotadas, o Coronel David se mostrou otimista quanto à restauração da tranquilidade em Aparecida do Taboado e lançou um recado direto aos criminosos: “Nos próximos dias, tudo voltará à normalidade. Confio nas forças de segurança e, para aqueles que ainda insistem em cometer crimes, é melhor saírem da cidade”, disse.

O prefeito José Natan, que está em Brasília cumprindo compromissos oficiais, encontrou-se com o deputado na tarde desta quarta-feira (12), e gravou um vídeo agradecendo a intervenção do parlamentar. “Em breve teremos reforço policial para combater essa onda de criminalidade que tem aterrorizado nossa cidade. Agradeço ao Coronel David pelo empenho em nos ajudar a trazer mais segurança para Aparecida do Taboado”, comemorou.

Com a colaboração entre o governo municipal e estadual, espera-se que a cidade retome a tranquilidade e segurança para seus moradores e comerciantes.

Assista à reportagem do RCN Notícias, da Rádio Cultura FM sobre o assunto: