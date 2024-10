Estudantes da escola Georgina de Oliveira Rocha são premiados na FETEC MS 2024

A Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) é uma iniciativa vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e ocorreu na Cidade Universitária, em Campo Grande. Durante o evento, participantes e visitantes terão acesso a workshops e palestras ministradas por pesquisadores.

A vitima ainda foi agredida com um facão pelo autor que levou um celular e R$ 67

José Natan esteve presente no RCN Notícias e destacou as ações e que estão sendo realizadas pós eleições municipais

A professora de Biologia, Ana Priscila, foi a instrutora dos alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio da escola Georgina de Oliveira Rocha. Ela fala sobre a participação da equipe, o projeto apresentado e explica sobre a Fetec MS que aconteceu de 21 a 23 de outubro na Cidade Universitária da UFMS, no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, conhecido como Moreninho