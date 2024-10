IPTU Premiado: Sorteio será nesta quinta-feira (31) no paço municipal

A Prefeitura de Aparecida do Taboado vai realizar amanhã (31), o sorteio de R$ 60 mil em prêmios pela campanha IPTU Premiado 2024. O sorteio será no Paço Municipal, às 9h (BR), no setor de cadastro, com transmissão ao vivo na página da Prefeitura Municipal no Facebook e Instagran – @prefeituradeaparecidadotaboado.