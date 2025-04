Dupla de Aparecida do Taboado se mantém na liderança do Circuito Open MS de Beach Tennis

Realizada no último final de semana em Três Lagoas, a segunda etapa do Circuito MS de Beach Tennis, com a participação de duplas de várias cidades do estado em diversas categorias.

A dupla de Aparecida do Taboado, Pedro Tosta e Gabriel Dutra, subiu mais uma vez no pódio pela Categoria Sub-16, agora com a segunda colocação.

Por terem vencido de forma invicta a primeira etapa, disputada em Campo Grande, a dupla aparecidense se mantém na liderança do ranking estadual.

Pedro, filho de Fernando Barbaroto e Cristiane Freitas, e Gabriel, filho de Gláucio Queiroz e Tânia Dutra, são nomes em evidência em Aparecida do Taboado e vêm se destacando no cenário esportivo, graças ao talento que demonstram com a modalidade praticada. Ambos tem 14 anos de idade.

O Circuito MS contará com cinco etapas, e os atletas que acumularem mais pontos na categoria terão a chance de representar o Estado na Copa das Confederações de Beach Tennis 2025, promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A competição será realizada em novembro deste ano, em Fortaleza, e é um dos maiores objetivos da dupla de Aparecida do Taboado.

Assista a reportagem do RCN Notícias: