Festa de São Sebastião: Celebração tradicional acontece domingo no Córrego do Ouro

Neste domingo (19/01), o Centro Comunitário Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado, será palco da tradicional Festa em louvor a São Sebastião, que deve atrair um grande público de moradores da cidade e da região. Este evento é aguardado com muita expectativa, especialmente entre os devotos, que celebram a fé e as tradições locais.

Este será o terceiro ano em que os festeiros Antônio Martins e sua esposa Célia assumem a organização da festa, sempre acompanhados de uma comissão composta por sete voluntários. Juntos, o grupo é responsável pela preparação da programação religiosa e das atividades sociais, além da logística do evento.

Em entrevista ao RCN Notícias da Rádio Cultura FM, Antônio compartilhou sua expectativa para o evento: “Estamos muito otimistas. Esperamos receber os devotos de São Sebastião não só de Aparecida do Taboado, mas também de toda a região”, afirmou o festeiro.

O envolvimento da comunidade é um dos pontos altos da festa, com muitos voluntários colaborando ao longo da semana na produção de alimentos e na organização do salão para o grande dia. De acordo com Antônio, a quantidade de comida preparada é impressionante: “Preparamos cerca de duas toneladas de carne, entre bovina, frango e carne de porco. Além disso, teremos pratos tradicionais como macarrão com frango, almôndegas, o famoso lombo cheio, carne de porco enlatada, arroz com porco e, para a sobremesa, 70 a 80 latas de doces”, detalhou.

Evento conta com programação religiosa e social (Foto: Arquivo)

A festa também é um momento de agradecimento aos doadores, que tornam possível a realização do evento, fornecendo produtos essenciais para alimentar os devotos.

Com mais de 100 anos de tradição, a Festa de São Sebastião é um dos maiores eventos culturais e religiosos do município. Ela une famílias pioneiras da cidade e rememora histórias passadas, muitas vezes recontadas pelas gerações mais velhas. Para os aparecidenses, este evento é uma verdadeira expressão de fé e devoção, além de ser uma celebração das raízes e da história da comunidade.

Assista a reportagem: https://youtu.be/yVWkm43HoFc.