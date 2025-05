Governo cria oficialmente o "Vale da Celulose" com 11 municípios de Mato Grosso do Sul

Aparecida do Taboado passa a integrar o “Vale da Celulose”, denominação criada pela Lei nº 6.404, sancionada na quarta-feira (07/05) pelo governador do Mato Grosso do Sul.

A nova legislação reconhece um conjunto de municípios impulsionados pelo crescimento da cadeia produtiva da celulose, cuja inclusão de Aparecida do Taboado, consolida a posição estratégica do município e região no desenvolvimento econômico e logístico do Estado.

A lei estabelece que o “Vale da Celulose” engloba municípios com forte atuação no setor industrial da celulose e papel, beneficiados por investimentos em infraestrutura e geração de empregos.

Além de Aparecida do Taboado, fazem parte da nova região os municípios de Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

A presença de Aparecida do Taboado no grupo simboliza um marco para o município, que nos últimos anos atraiu importantes empreendimentos e continua se destacando por sua posição geográfica privilegiada, próxima a grandes centros industriais e corredores logísticos.

A lei também prevê que outros municípios poderão ser incluídos no Vale da Celulose conforme sua relevância econômica e integração à cadeia produtiva.

O Estado e os municípios que compõem o Vale estão autorizados a utilizar oficialmente a denominação em documentos, sinalizações e materiais institucionais.

A legislação ainda abre caminho para a promoção de ações conjuntas de desenvolvimento sustentável, capacitação profissional e integração logística, fortalecendo o papel da região como motor de crescimento no Mato Grosso do Sul.

A criação do Vale da Celulose é vista como um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas para o crescimento regional.