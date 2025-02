Lar dos Idosos Vicente Marques de Queiroz realiza Brechó e avança nas reformas do prédio

Aparecida do Taboado

Com alta nos casos de dengue, município e estado realizam vacinação no sábado

Aparecida do Taboado registra aumento no número de pacientes com dengue, conforme boletim epidemiológico desta semana, com 87 casos confirmados em 2025. A vacinação ocorrerá neste sábado (15/02) nos ESFs do município.