Município é premiado com o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização 2024

O município de Aparecida do Taboado está celebrando importante conquista de âmbito nacional na área educacional. A Secretária Municipal de Educação, Ana Rita Paião de Oliveira, esteve em Brasília para receber o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização 2024, uma distinção concedida pelo Ministério da Educação (MEC) que reconhece os esforços das Secretarias Municipais de Educação na promoção da alfabetização infantil em todo o Brasil.

O prêmio, que avalia os melhores resultados no processo de alfabetização, classifica os municípios em três categorias: bronze, prata e ouro. Aparecida do Taboado se destacou entre as cidades premiadas ao alcançar 95 pontos, conquistando a distinção máxima por meio de ações exemplares no fortalecimento da educação básica.

A cerimônia de entrega do selo ocorreu durante um evento promovido pelo MEC, que celebrou as melhores práticas de alfabetização no país. Esse reconhecimento coloca Aparecida do Taboado em destaque no cenário nacional, evidenciando o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação.

No total, 27 estados e 4.629 municípios (83% do total) participaram da disputa pelo selo. Entre os premiados, 13 estados, o Distrito Federal e 2.592 municípios conquistaram o Selo Ouro, incluindo Aparecida do Taboado (MS). Outros 1.062 municípios receberam o Selo Prata, enquanto 533 municípios receberam o Selo Bronze.

A premiação foi baseada em critérios rigorosos, que incluem a adesão a políticas nacionais de alfabetização, a colaboração entre estados e municípios, a institucionalização de políticas educacionais, a formação contínua de professores e gestores, e a distribuição de materiais didáticos complementares.

Lançado pelo Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização busca reconhecer os esforços das secretarias de Educação na criação e implementação de políticas que garantam o direito à alfabetização de todas as crianças. A meta do programa é alcançar, até 2030, a alfabetização de 80% das crianças ao final do 2º ano do ensino fundamental.

A conquista do Selo Ouro reflete as iniciativas bem-sucedidas de Aparecida do Taboado, como a formação contínua de educadores, a implantação dos Cantinhos de Leitura e a distribuição de materiais didáticos complementares. Essas ações têm gerado resultados significativos na vida dos alunos.

“Este reconhecimento é um reflexo do esforço da nossa equipe e da gestão pública em investir no aprendizado infantil. A educação é a chave para um futuro melhor e, com a conquista do Selo Ouro, reafirmamos nosso compromisso com a qualidade educacional”, afirmou o prefeito José Natan.

Com o prêmio, Aparecida do Taboado segue avançando, consolidando-se como uma referência em práticas educacionais que transformam a realidade das crianças e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. (Com informações da DICOM/Prefeitura)