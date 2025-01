Município realiza a 7ª Conferência das Cidades

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria de Assistência Social, convida toda a população para participar da 7ª Conferência Municipal da Cidade, que será realizada na quarta-feira (23/01), a partir das 8h (horário de Brasília), no Centro de Eventos do Sindicato Rural.

Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência será uma plataforma de debate para a construção de políticas públicas que visem a promoção de um desenvolvimento urbano mais inclusivo, sustentável e justo para todos os cidadãos.

A participação da comunidade local é fundamental para o sucesso do evento, já que o debate busca alinhar as necessidades da população com ações que possam transformar a realidade social e urbana de Aparecida do Taboado.

Todos os municípios têm até o dia 30 de abril deste ano para realizar suas conferências municipais, que são uma etapa preparatória crucial para o evento estadual.

Além disso, a 7ª Conferência Estadual das Cidades ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2025, em Campo Grande.

A Conferência Nacional, que será um marco importante no processo de construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, está prevista para o segundo semestre.