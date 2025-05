Operação Argos II apreende 20 quilos de entorpecentes e R$ 11 mil em fazenda de Aparecida do Taboado

Durante a Operação Argos II, realizada na quarta-feira (30/04) em Aparecida do Taboado pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, foi apreendida grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e diversos itens de valor em uma propriedade rural do município.

A ação foi conduzida por uma das equipes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil local, que cumpriu mandado de busca e apreensão.

No local, os policiais encontraram 19 quilos de maconha distribuídos em 18 tabletes, 1,3 quilo de cocaína fracionada em porções, duas balanças de precisão, além de R$ 11 mil em espécie, joias, aparelhos eletrônicos e um veículo com indícios de ligação com o tráfico de drogas.

Na continuidade das diligências, os investigadores também estiveram na residência urbana dos donos da propriedade rural, onde localizaram mais mercadorias, celulares e outra quantia em dinheiro, que também foram apreendidos.

Duas armas de fogo, munições e muitos celulares apreendidos (Foto: Polícia Civil)

Operação Argos II em Aparecida do Taboado

De acordo com a Polícia Civil, a operação resultou na prisão em flagrante de oito pessoas, além da apreensão de duas armas de fogo, grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e produtos furtados, como celulares.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, um jovem de 19 anos foi morto ao reagir à abordagem policial em sua residência.

Segundo o delegado Hoffman D’Ávila, titular da Denar e presente na ação, os policiais anunciaram que eram da polícia para que o suspeito não reagisse.

No entanto, ele teria se levantado rapidamente da cama e empunhado uma arma de fogo. Antes que conseguisse efetuar disparos, foi atingido pelos agentes.

O rapaz chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado, testemunhas relataram que havia na casa movimentação intensa de usuários de drogas, o que foi confirmado pela investigação que culminou na ação policial.

Grande quantidade de entorpecentes foi apreendida (Foto: Polícia Civil)

Forte aparato policial

A Operação Argos II, foi deflagrada em Aparecida do Taboado pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Cerca de 100 agentes e 40 viaturas de seis delegacias especializadas participaram da ação, que também contou com helicóptero, drones e unidades táticas da PM.

Os alvos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e região.

A operação mobilizou equipes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), Deleagro, Decon, Garras, Defurv, Derf e Perícia Técnica.

A Polícia Militar atuou com efetivos da unidade local, Força Tática, Choque, Canil, Garras e CPA-2 sediada em Três Lagoas, além da PRF e Polícia Militar Ambiental.

Participaram policiais civis e militares lotados em Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

A base da operação foi a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

Segundo o delegado de Polícia do Interior, Dr. Lúcio Fátima, a operação foi determinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, em resposta ao aumento de furtos e roubos registrados na cidade entre fevereiro e março.

A mobilização atendeu a pedidos da população e de autoridades locais por mais segurança.

As investigações foram conduzidas pela Denar em conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade. A autorização judicial legitimou a expedição de 22 mandados de busca e apreensão, mais 8 de prisão, com aval do Ministério Público.