PMA anuncia redução nas ocorrências de pesca predatória na região

Aparecida do Taboado

APT Folia terá Banda Dejavu, Art Popular e Us Agroboy como atrações

Serão três dias de festa em Aparecida do Taboado, reunindo os foliões entre os dias 1º e 3 de março no Recinto da Festa do Peão. Prefeito anunciou as atrações durante entrevista ao RCN Notícias.