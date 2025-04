Presença constante de serpentes faz PMA alertar sobre cuidados

O programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, voltou a destacar nesta sexta-feira (25/04) um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum em Aparecida do Taboado: o aparecimento de serpentes em áreas urbanas. Desde o início do ano, moradores têm se deparado com esses animais em locais inusitados, como quintais e até dentro de veículos.

Segundo especialistas, a migração dos répteis para o perímetro urbano ocorre principalmente em busca de abrigo e locais mais secos, uma vez que fatores ambientais têm interferido em seu habitat natural.

O caso mais recente aconteceu na última terça-feira (23), quando um filhote de sucuri foi encontrado escondido no banco traseiro de um carro. O proprietário do veículo só ficou sabendo da presença do animal após deixá-lo em um lava-jato, onde os funcionários descobriram a serpente durante a limpeza. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para realizar a captura e devolver o animal à natureza.

O subtenente Bittencourt, comandante da PMA em Aparecida do Taboado, concedeu entrevista ao programa e reforçou o alerta à população. Ele orienta que, ao se depararem com serpentes, os moradores evitem qualquer tentativa de manejo por conta própria e entrem em contato imediato com as autoridades ambientais.

Assista a reportagem do RCN Notícias: