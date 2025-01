PRF apreende 657 Kg de cocaína durante fiscalização na BR-158

Na tarde da quinta-feira (16/01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 657 kg de cocaína em Paranaíba. A droga foi encontrada durante uma fiscalização na BR-158, quando os agentes abordaram uma van.

O motorista informou que estava transportando placas solares, mas não apresentou a documentação exigida para a carga. Ao realizarem uma inspeção detalhada no veículo, os policiais descobriram um fundo falso na carroceria da van.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, que realizou o corte da parede do compartimento oculto, foram localizados diversos tabletes de cocaína.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para as providências legais.