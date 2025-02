Rodada do final de semana da Copa AVA encerra a primeira fase

Foi anunciada a tabela da última rodada da primeira fase da Copa AVA de Futebol, realizada pela Associação de Veteranos Aparecidense (AVA), em Aparecida do Taboado.

Com 8 equipes participantes, os jogos do próximo final de semana definirão os classificados para a semifinal do campeonato que reúne times da cidade anfitriã, Paranaíba e Santa Fé do Sul/SP, além de atletas de vários municípios da região.

Rodada

Sábado (22/02), início às 16h15 (horário de Brasília):

Beat Style x Portuguesa

AVA/IT2W x Atlético Aparecidense

Domingo (23), a partir das 15h:

CRB Alagoano x Paranaíba/Labcell (conclusão do jogo paralisado na rodada anterior)

Paranaíba/Labcell x Sport Pernambucano

AVA/Facnet x CRB Alagoano.