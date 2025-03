Sanesul realizará na quarta-feira, dia 19, a troca de bomba do poço principal

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) emitiu na manhã desta terça-feira (18/03) um novo comunicado à população de Aparecida do Taboado.

A empresa informou que, em razão de problemas elétricos ocorridos no último fim de semana, o abastecimento de água foi prejudicado devido à falha na captação do poço APT015. Para resolver a situação, a Sanesul programou a substituição da bomba para a quarta-feira (19).

Para a realização do serviço, será necessário o desligamento temporário do sistema de abastecimento. O fornecimento de água será restabelecido assim que a troca for concluída, o que pode levar algum tempo, pois o trabalho será complexo e contará com o apoio da equipe técnica tanto da regional quanto de Campo Grande.

Em nota, a Sanesul pediu a compreensão e colaboração de todos os moradores, destacando que se trata de uma situação emergencial. “Sabemos o transtorno que a falta de água pode causar e garantimos que estamos fazendo todo o possível para resolver com a máxima urgência”, afirmou a empresa.

A Sanesul também agradeceu pela paciência da comunidade e afirmou que continuará informando sobre o progresso dos trabalhos e a previsão para o retorno completo do abastecimento.

A empresa aproveitou o comunicado para reforçar a importância da caixa d’água nas residências, um item essencial para garantir o abastecimento contínuo durante interrupções temporárias causadas por reparos emergenciais ou manutenções na rede de distribuição.

A Sanesul também alertou a população para evitar o desperdício de água no dia a dia, colaborando com a preservação desse recurso vital.

Embora a falta d’água tenha gerado indignação entre os moradores, a substituição da bomba, inevitável devido ao problema técnico, será realizada na quarta-feira conforme o cronograma anunciado.